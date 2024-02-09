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Україну накриють сніг і дощ, буде +17: синоптик попередив про аномальну погоду

Альона Вороніна
9 лютого 2024, 11:05
У нашу державу прийде потепління, але разом з ним також будуть опади – сніг з переходом у дощ.

Погода, снег, зима, снегопад
Погода в Україні – нашу державу накриють сніг і дощ, буде +17/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 10 і 11 лютого, буде з аномально теплими температурами. Але, незважаючи на потепління, нашу державу не оминуть опади – у вихідні буде йти сніг з переходом у дощ.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він заначив, що очікується аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу і туманами.

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"Внаслідок активного надходження теплого середземноморського повітря, у більшості областей України очікуються аномально високі значення температури, особливо у західних та південних регіонах", – розповів Кібальчич.

Але при цьому через малорухомий теплий фронт, який буде рухатися у північному напрямку, очікується погіршення погоди у західних, північних, центральних та східних областях. Там будуть йти опади у вигляді снігу з переходом у дощ.

Крім цього, синоптик попередив про можливе виникнення ожеледі і туманів, через що він закликає водіїв і пішоходів бути обережними.

Погода в Україні 10 лютого

У західних областях

У західних областях протягом доби пройдуть невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах та на Поліссі з мокрим снігом. Місцями ожеледь, туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8; на Прикарпатті вночі +2…+7 градусів, вдень +7…+12.

У північних областях

У північних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3.

У центральних областях

У центральних областях вночі пройдуть опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу, вдень переважно дощ. Подекуди тумани, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+11.

На півдні України

У південних областях та у Криму переважно без опадів. Подекуди тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +12…+17.

У східних областях

У східних областях протягом доби пройдуть помірні опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу. Місцями ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень 0...+5.

Погода в Украине 10 февраля
Погода в Україні 10 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 лютого

У західних областях

У західних областях пройде місцями невеликий дощ. Можливі тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +8...+13.

У північних областях

У північних областях вночі пройде сніг із переходом у дощ, місцями ожеледь. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7.

У центральних областях

У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12.

На півдні України

У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +12…+17.

У східних областях

У східних областях вночі пройде дощ та льодяний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +2...+11.

Погода в Украине 11 февраля
Погода в Україні 11 лютого/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про стрімке потепління. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого. Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

Також раніше синоптик назвала дату різкого потепління. На кілька днів в Україну прийде відчутне потепління, але вже після цього знову будуть морози, зазначає синоптик Наталія Діденко.

Нагадаємо, Україну накриває новий геомагнітний шторм. Потужність магнітної бурі почала йти на спад, але вже наступного дня вируватиме новий шторм.

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