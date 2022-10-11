УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Різке похолодання розчавить бабине літо: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозу

11 жовтня 2022, 05:15

Різке зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Градусник
/ 34.ua

Погода в Україні незабаром може піднести неприємний сюрприз. Не виключено різке зниження температури повітря.

Недовге потепління ("бабине літо") незабаром може відступити перед новою атакою холодного повітря. Про це говорять прогнозні показники погодного радара Ventusky.

При цьому різке зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Неважко простежити, що в Україні температура повітря може опуститися нижче 0 градусів.

Прогноз різкого похолодання

Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині жовтня.

Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в Східній Україні.

Додамо, що температура повітря в ніч на 16 жовтня може опуститися до -2 градусів.

погода
/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте ще:

прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:00

З Днем дівчаток - прикольні поздоровлення і милі листівки до свята

05:15

Різке похолодання розчавить бабине літо: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозуВідео

04:30

"Особистий удар по Путіну": Жданов пояснив символічне значення удару по Кримському мосту

03:43

Неймовірний гарнір і божественний десерт: навіщо люди смажать банани

03:20

Найсмачніший домашній хліб в духовці: швидкий рецепт за 25 хвилинВідео

Реклама
03:09

Полуничка від полунички: Хайді Клум влаштувала парну фотосесію у відвертій білизні з юною донькою

02:37

Зірка серіалу Гра престолів таємно вийшла заміж

02:10

Мороз буде "щипати": синоптик розповіла, коли в Україні різко похолодаєВідео

01:40

"У нас там все заміновано": експерт розповів, чи існує реальна загроза з боку БілорусіВідео

00:58

Може, щось знає: Собчак з матір'ю залишає Росію

00:51

Прикмети на 11 жовтня: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

00:26

Сліпа російська співачка-путіністка Гурцька знялася без окулярів

00:00

Соловйов влаштував справжню істерику через його заарештовану віллу в Італії і накинувся на ПугачовуВідео

10 жовтня, понеділок
23:44

Бомбитимуть: Арестович попередив про "спекотну" нічВідео

23:25

США передають Україні новітні засоби ППО: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

23:13

"Найнижчий і ганебний спосіб вести війну": Комаров показав Київ після атаки росіян

23:01

Ракетна атака по Україні матиме руйнівні наслідки для РФ: що чекає окупантівВідео

22:52

"Богохульство, злодійство, розпуста": Кіркоров і Корчевніков влаштували розбірки через війну в Україні

22:30

"Україну неможливо зупинити": Зеленський зробив заяву після ракетної атаки РосіїВідео

22:02

Вся країна була у вогні: Залужний показав карту ракетних атак Росії на УкраїнуВідео

Реклама
21:55

Армія РФ зазнає ганебної поразки: Лобода показала доказ

21:41

Ніяких переговорів про Україну: Данілов приструнив Туреччину за ініціативу переговорів РФ із ЗаходомВідео

21:23

"Це точно не кінець": астролог попередила про масові руйнування на цьому тижніВідео

21:18

"Мій дух сильніший за ракети": Ніна Матвієнко опублікувала зворушливу промову в траурний деньВідео

21:12

Військовий експерт назвав ймовірні терміни підготовки нового масованого удару РФВідео

21:10

Тодоренко вперше показала молодшого сина МираВідео

21:00

Росія задіяла недоторканий запас ракет, терор може тривати 2-3 дні - КоваленкоВідео

20:29

Двоголовий орел і пропагандистська решка: мовчунка Жанна Бадоєва з'явилася на російському ТБ

20:29

Ракетний терор РФ: Байден звинуватив Путіна у звірствах і попередив про розплатуВідео

20:15

Генсек ООН "глибоко шокований" загибеллю людей і падінням десятків ракет на українські містаВідео

20:10

Прикмети на 12 жовтня: які 4 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:51

Масова ракетна атака на Київ: з'явилися подробиці про серйозні руйнуванняВідео

19:33

Окупантів загнали в пастку: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажемВідео

19:28

Експерт передрік Росії розкол до кінця року: з'явився новий прогноз

19:25

"Всі цілі вражені": в РФ радіють масовому ракетному обстрілу УкраїниВідео

19:18

"Не так багато залишилося ракет": Данілов розповів про безвихідь ПутінаВідео

18:59

"Тільки початок": російський політолог попередив про нові масовані атаки РФВідео

18:39

Таролог спрогнозувала, коли може закінчитися війнаВідео

18:37

"Напевно, багато трупів": у Криму прогриміли вибухи в районі військового містечка РФВідео

18:27

Путін намітив повне знищення енергоструктури України до зими - політологВідео

Реклама
18:18

Хто береже береженого: 8 ознак, що ваш янгол-охоронець поруч

17:58

Фонд Притули і Стерненко за 4 години зібрали 116 млн гривень на помсту за обстріл УкраїниВідео

17:54

Серце розбите: Ротару відреагувала на ракетний обстріл України

17:52

СБУ оголосила головного "клоуна" Кремля Медведєва в міжнародний розшукВідео

17:50

Дитина залишилася круглою сиротою: ракета РФ у центрі Києва вбила матір 5-річного хлопчикаВідео

17:26

Як київські "гопники" у росіян БТР віджимали: Жданов розповів історію перших днів війни

17:25

Путін боїться перевороту: у Москві почалися облави на військових - The MirrorВідео

17:20

"Іди на": Кароль відправила Собчак у відомому напрямку

17:06

Летів бомбити Україну: у Ростовській області впав військовий літак Су-25, ракети вибухнули в поліВідео

16:59

"Закидати міста ракетами": у розвідці пояснили масований удар РФ по УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти