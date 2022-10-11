Різке похолодання розчавить бабине літо: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозу

/ 34.ua

Погода в Україні незабаром може піднести неприємний сюрприз. Не виключено різке зниження температури повітря.

Недовге потепління ("бабине літо") незабаром може відступити перед новою атакою холодного повітря. Про це говорять прогнозні показники погодного радара Ventusky.

При цьому різке зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Неважко простежити, що в Україні температура повітря може опуститися нижче 0 градусів.

Прогноз різкого похолодання

Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині жовтня.

Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в Східній Україні.

Додамо, що температура повітря в ніч на 16 жовтня може опуститися до -2 градусів.

/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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