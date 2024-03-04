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Сніг з дощем та мороз: в Україні погіршується погода

Ангеліна Підвисоцька
4 березня 2024, 19:38
В Україні в деяких областях температура повітря опуститься до 3 градусів морозу.
Сніг з дощем та мороз: в Україні погіршується погода
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 5 березня буде місцями дощовою та сніжною. У деяких областях очікується мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 марта
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: ventusky

Погода 5 березня

В Україні 5 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом у більшості західних областей. Вітер в цей день буде південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму 11-16°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 5 березня в Україні дощ з мокрим снігом. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -1...+8 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+16 градусів.

погода 5 марта
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: meteoprog

Погода 5 березня у Києві

У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 марта
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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