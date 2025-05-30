Негода вирує на півночі України: на Чернігів налетів смерч, деталі

Чернігівці зафіксували великий вихор у небі.

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У Чернігові зафіксували смерч / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ви дізнаєтесь:

Де зафіксували незвичне атмосферне явище

Коли востаннє у місті були смерчі

Погода в Україні дедалі більше дивує жителів більшості регіонів, адже цьогоріч у більшості областей спостерігаються непритаманні явища і зміни.

Наприклад, сьогодні, 30 травня, у Чернігові місцеві мешканці помітили незвичне явище - сильний вихор у хмарах. Як повідомили у Мережі, його зафіксували прямо у центрі міста.

відео дня

Місцеві жителі припускають, що Черніговом пронісся смерч. Про це свідчать і опубліковані кадри у Telegram-каналах.

Смерч в Чернігові 30 травня / фото: соцмережі

У коментарях українці повідомляють, що смерч не вперше помітили у Чернігові, востаннє це атмосферне явище фіксували у квітні, напередодні затяжного похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні скоро стане спекотною. У перші дні червня очікуються теплі погодні умови. У вівторок, 3 червня, буде короткочасна свіжість до +19 градусів. А вже 5 червня температура повітря очікується на рівні +28…+30 градусів.

Проте раніше стало відомо, що перед стрімким потеплінням погода в Україні у вихідні, 31 травня і 1 червня, буде помірно теплою з короткочасними дощами. У більшості областей нашої держави в наступні дві доби пройдуть дощі різної інтенсивності, а в деяких районах вони будуть супроводжуватися грозами і градом.

Напередодні також синоптик повідомила, що у Києві з 1 по 3 червня буде без опадів, а вже далі можна буде знову очікувати локальні дощі. А щодо температури, то підвищення можна очікувати з 5 червня.

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Що таке смерч? Смерч (також, торнадо, тромб) — атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду і т. ін. Величезний смерч на суші з сильним вітром, опадами і грозовими явищами має назву тромб. Смерч може складатися з одного стовпа вихору або декілька, які можуть поєднуватися або відокремлюватися, пише Вікіпедія.

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