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Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

Анна Ярославська
29 квітня 2024, 12:45
Погода в Україні буде малохмарною та комфортною, але ночі будуть прохолодними, попередив синоптик.
Білка, погода
В Україну йде похолодання / Фото: УНІАН

Після холодної та дощової погоди на вихідних в Україну прийшло довгоочікуване потепління. Але, на жаль, затримається воно ненадовго. Погода на початку цього тижня (29 квітня - 5 травня) визначатиметься малорухомим антициклоном Rainer. Як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич, погода в Україні буде малохмарною та комфортною, але ночі будуть прохолодними.

"А ось крайній південний схід країни та Крим перебуватимуть під впливом атмосферного фронту, тому тут пройдуть дощі, в окремі дні на тлі поривчастого північно-східного вітру", - прогнозує синоптик.

Коли прийде похолодання - прогноз погоди

Із 5 травня на Україну пошириться холодна повітряна маса з Баренцового моря, тож температурний фон по країні знизиться на 5 - 7 °С, а в нічний та ранковий час у північних областях, а також на Поліссі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі.

відео дня
Погода в Україні - карта
Погода в Україні - карта / meteoprog.com/ua

Погода на сьогодні

У понеділок, 29 квітня, у східних областях місцями пройдуть дощі, на решті частини країни - без опадів.

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °С, удень +17...+22 °С.

Погода в Україні 29 квітня 2024 року
Погода в Україні 29 квітня 2024 року / meteo.gov.ua

Погода на завтра

У вівторок, 30 квітня, в Україні буде малохмарно, без опадів, лише в Криму та на крайньому південному сході очікуються дощі.

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11°С, вдень +18...+23°С.

Погода в Україні 30 квітня
Погода в Україні 30 квітня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 1 травня

У середу, 1 травня, у Приазов'ї, Криму та Одеській області очікується дощова погода; на решті території України без опадів.

Вітер східної чверті, 5-10 м/с, у південних регіонах - місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 °С, удень +19...+24 °С.

Погода в Україні 1 травня
Погода в Україні 1 травня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 2 травня

У четвер, 2 травня, дощова та хмарна погода триматиметься у південній частині країни, вдень також короткочасні дощі пройдуть на півночі Лівобережжя, місцями грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+13 °С, удень +20...+25 °С, на півдні +14...+19 °С.

Погода 2 травня
Погода 2 травня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 3 травня

У п'ятницю 3 травня в центральних і південних областях пройдуть дощі, вдень місцями грози. На решті території України без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+13°С, вдень +19...+24°С.

Погода в Україні 3 травня
Погода в Україні 3 травня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 4 травня

У суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.

Вітер північний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура повітря вночі +8...+13°С, вдень +18...+23°С.

Прогноз погоди на 4 травня
Прогноз погоди на 4 травня / meteo.gov.ua

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні 5 травня

У неділю, 5 травня, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, грози. У північних і західних регіонах - без істотних опадів.

Вітер північної чверті, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 °С, у північних областях подекуди заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0...-3 °С; вдень +13...+18 °С, на Закарпатті та півдні Одещини - до +22 °С.

Якою буде погода на Великдень

"Уже 3 травня в Україну надійде нова хвиля циклонів. Нам варто очікувати похолодання і дощів. На Великдень по всій країні будуть дощі та похолодання. Температура знизиться. Похолодання протримається до кінця першої декади травня", - розповів Главреду народний синоптик Щедрін.

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Якою буде погода в Україні в травні

Травень може бути досить теплим. Погода сильно покращиться якраз перед Великоднем - тоді температура повітря істотно підвищиться і припиняться опади.

Кліматологиня Віра Балабух повідомила, що, згідно з розрахунками Європейського центру середньострокових прогнозів, середня місячна температура повітря в травні може на 1-2 градуси перевищувати кліматичну норму в західних, південних і південно-східних областях України. Водночас в інших областях вона зберігатиметься на рівні норми.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні в першій декаді травня буде теплою, але з сюрпризом. Температура повітря вдень становитиме +22... +23 градуси.

"Травень буде аналогічним до квітня. На всій території України температура буде в межах кліматичної норми, крім Закарпаття, там буде дещо вища температура", - прогнозує він.

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