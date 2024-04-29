Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

Після холодної та дощової погоди на вихідних в Україну прийшло довгоочікуване потепління. Але, на жаль, затримається воно ненадовго. Погода на початку цього тижня (29 квітня - 5 травня) визначатиметься малорухомим антициклоном Rainer. Як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич, погода в Україні буде малохмарною та комфортною, але ночі будуть прохолодними.
"А ось крайній південний схід країни та Крим перебуватимуть під впливом атмосферного фронту, тому тут пройдуть дощі, в окремі дні на тлі поривчастого північно-східного вітру", - прогнозує синоптик.
Коли прийде похолодання - прогноз погоди
Із 5 травня на Україну пошириться холодна повітряна маса з Баренцового моря, тож температурний фон по країні знизиться на 5 - 7 °С, а в нічний та ранковий час у північних областях, а також на Поліссі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі.
Погода на сьогодні
У понеділок, 29 квітня, у східних областях місцями пройдуть дощі, на решті частини країни - без опадів.
Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °С, удень +17...+22 °С.
Погода на завтра
У вівторок, 30 квітня, в Україні буде малохмарно, без опадів, лише в Криму та на крайньому південному сході очікуються дощі.
Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура повітря вночі +6...+11°С, вдень +18...+23°С.
Прогноз погоди на 1 травня
У середу, 1 травня, у Приазов'ї, Криму та Одеській області очікується дощова погода; на решті території України без опадів.
Вітер східної чверті, 5-10 м/с, у південних регіонах - місцями пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +7...+12 °С, удень +19...+24 °С.
Прогноз погоди на 2 травня
У четвер, 2 травня, дощова та хмарна погода триматиметься у південній частині країни, вдень також короткочасні дощі пройдуть на півночі Лівобережжя, місцями грози.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +8...+13 °С, удень +20...+25 °С, на півдні +14...+19 °С.
Погода в Україні 3 травня
У п'ятницю 3 травня в центральних і південних областях пройдуть дощі, вдень місцями грози. На решті території України без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +8...+13°С, вдень +19...+24°С.
Погода в Україні 4 травня
У суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.
Вітер північний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий.
Температура повітря вночі +8...+13°С, вдень +18...+23°С.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні 5 травня
У неділю, 5 травня, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, грози. У північних і західних регіонах - без істотних опадів.
Вітер північної чверті, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вночі +6...+11 °С, у північних областях подекуди заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0...-3 °С; вдень +13...+18 °С, на Закарпатті та півдні Одещини - до +22 °С.
Якою буде погода на Великдень
"Уже 3 травня в Україну надійде нова хвиля циклонів. Нам варто очікувати похолодання і дощів. На Великдень по всій країні будуть дощі та похолодання. Температура знизиться. Похолодання протримається до кінця першої декади травня", - розповів Главреду народний синоптик Щедрін.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
Якою буде погода в Україні в травні
Травень може бути досить теплим. Погода сильно покращиться якраз перед Великоднем - тоді температура повітря істотно підвищиться і припиняться опади.
Кліматологиня Віра Балабух повідомила, що, згідно з розрахунками Європейського центру середньострокових прогнозів, середня місячна температура повітря в травні може на 1-2 градуси перевищувати кліматичну норму в західних, південних і південно-східних областях України. Водночас в інших областях вона зберігатиметься на рівні норми.
Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що погода в Україні в першій декаді травня буде теплою, але з сюрпризом. Температура повітря вдень становитиме +22... +23 градуси.
"Травень буде аналогічним до квітня. На всій території України температура буде в межах кліматичної норми, крім Закарпаття, там буде дещо вища температура", - прогнозує він.
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