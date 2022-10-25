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"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали дати

25 жовтня 2022, 02:40

Атмосферні фронти чергового циклону із заходу зумовлять більш інтенсивні дощі.

погода_лівень_дощь_каплі
/ Wallbox.ru

Погоду в Україні визначає надходження теплого повітря з Атлантики. У центральних областях середньодобова температура на 3-4º вище кліматичної норми і більше відповідає початку жовтня.

У свою чергу атмосферні фронти чергового циклону із заходу зумовлять більш інтенсивні дощі, при цьому погода залишиться теплою, розповів в Facebook синоптик Віталій Постригань.

Він прогнозує, що з четверга вплив на погоду в Україні буде визначати антициклон, тому дощі припиняться.

Температурний фон не зміниться і буде перевищувати кліматичну норму на 4-6º, додав Постригань.

'Потоп' з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали дати

Коли чекати максимального тепла

Як уточнили в Українському гідрометцентрі, 25-26 жовтня – хмарно з проясненнями. 25 жовтня на Правобережжі, 26 жовтня в Україні, крім західної частини, часом дощ.

Температура вночі 5-10°; вдень 11-16°, на півдні країни до 20°, пише Укрінформ.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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