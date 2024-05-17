Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

В Україну прийде потепління, але частину областей нашої країни накриють дощі.

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Погода в Україні стане теплішою, але будуть дощі / unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 18 і 19 травня, стане теплішою, проте місцями будуть невеликі дощі та слабкий вітер.

Комфортна і спокійна погода буде зумовлена тим, що пануватиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Але через слабко виражені атмосферні фронти будуть йти короткочасні дощі переважно у західних, північних областях та у Приазов'ї. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Водночас він попередив, що у більшості областей буде зберігатися найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Погода в Україні 18 травня

У західних областях

У західних областях без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +17…+23 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті +13…+18.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23.

У центральних областях

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються місцями короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23.

На півдні України

У південних регіонах вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +17…+22.

У східних областях

У східній частині подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +17…+22.

Погода в Україні 18 травня/ meteoprog

Погода в Україні 19 травня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів; лише у Карпатському регіоні вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +20...+25.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +20…+25.

У центральних областях

У центральних областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +19…+24.

На півдні України

У південній частині та у Криму переважно без опадів, лише вранці та вдень у Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +19…+24.

У східних областях

У східних областях подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +18…+23.

Погода в Україні 19 травня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 13 по 19 травня. Він попередив про заморозки -3 градуси і грози. Також він назвав дату потепління.

Також раніше повідомлялося, що налетять дощі з грозами – синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати. Температура повітря зросте, але при цьому прийдуть сильні опади.

Нагадаємо, синоптики зазначили, що в Україну йде потепління – коли в регіони повернуться грозові дощі. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в цей день.

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