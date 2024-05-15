Дощі і заморозки: як довго в Україні вируватиме негода

Синоптики назвали дату, коли в Україні почне підійматися температура повітря.

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Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 16 травня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 16 травня дощі будуть у центральних, південних, Тернопільській, Хмельницькій та Донецькій областях. Також опади можуть бути в Житомирській і Київській областях. Температура повітря потрохи почне підійматися. Однак не варто очікувати раптового потепління і чудової погоди, адже погода буде нестійкою і очікуються періодичні дощі.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: ventusky

Погода 16 травня

В Україні 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі у південно-східних областях України. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 16 травня в Україні дощова погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+20 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: meteoagent

Погода 16 травня у Києві

У Києві 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через можливі заморозки до -5 градусів.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° ; вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: meteoagent

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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