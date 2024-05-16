Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати

Погода в Україні в найближчі дні стане теплішою, але разом з цим будуть йти сильні опади.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що опади можливі у найближчі вихідні, 18 і 19 травня.
"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - розповіла Діденко.
За її словами, теплішати почне вже у п’ятницю, 17 травня. У цей день температура повітря максимально досягатиме +17…+22 градусів. Найбільша ймовірність дощів буде у кількох областях.
"Теплішає в Україні. Завтра, 17-го травня, максимальна температура повітря становитиме +17…+22 градуси. Дощі найбільш ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті. На решті території України переважатиме суха сонячна погода", - зазначила синоптик.
У Києві 17 травня буде сухо і сонячно. Вночі в столиці України температура повітря триматиметься на рівні +7…+9 градусів, а вдень потепліє до +18…+20 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 13 по 19 травня. Він попередив про заморозки -3 градуси і грози. Також він назвав дату потепління.
Також раніше синоптик назвала дату, коли в Україну прийде потепління. Температура повітря скоро підвищиться, але погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску і періодичні дощі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будуть дощі і заморозки – синоптик сказала, як довго в Україні вируватиме негода. Синоптики назвали дату, коли в Україні почне підійматися температура повітря.
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