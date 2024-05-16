Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати

Температура повітря зросте, але при цьому прийдуть сильні опади.

https://glavred.net/synoptic/naletyat-dozhdi-s-grozami-sinoptik-predupredila-ob-opasnoy-pogode-i-nazvala-daty-10565624.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - налетять дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні в найближчі дні стане теплішою, але разом з цим будуть йти сильні опади.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що опади можливі у найближчі вихідні, 18 і 19 травня.

відео дня

"Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - розповіла Діденко.

За її словами, теплішати почне вже у п’ятницю, 17 травня. У цей день температура повітря максимально досягатиме +17…+22 градусів. Найбільша ймовірність дощів буде у кількох областях.

"Теплішає в Україні. Завтра, 17-го травня, максимальна температура повітря становитиме +17…+22 градуси. Дощі найбільш ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті. На решті території України переважатиме суха сонячна погода", - зазначила синоптик.

У Києві 17 травня буде сухо і сонячно. Вночі в столиці України температура повітря триматиметься на рівні +7…+9 градусів, а вдень потепліє до +18…+20 градусів.

Погода в Україні 17 травня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 13 по 19 травня. Він попередив про заморозки -3 градуси і грози. Також він назвав дату потепління.

Також раніше синоптик назвала дату, коли в Україну прийде потепління. Температура повітря скоро підвищиться, але погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску і періодичні дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будуть дощі і заморозки – синоптик сказала, як довго в Україні вируватиме негода. Синоптики назвали дату, коли в Україні почне підійматися температура повітря.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред