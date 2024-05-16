В Україну йде потепління: коли в регіони повернуться грозові дощі

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в цей день.

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Прогноз погоди в Україні на 17 травня / фото: unsplash.com

Погода в Україні 17 травня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатській, Кіровоградської та Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 17 травня дощі будуть на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті. В Україні буде достатньо тепло, але на вихідних очікуються дощі з грозами.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 17 травня

В Україні 17 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, на сході країни 13-18°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 17 травня в Україні дощова погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+20 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+15 градусів.

Погода 17 травня у Києві

У Києві 17 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через можливі заморозки до -5 градусів.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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