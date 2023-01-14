Потепління буде недовгим: в Україну йде нова хвиля сильного морозу і снігопаду

Синоптики прогнозують, що Україну чекають нові температурні рекорди.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні приємно здивує 15 січня. Як прогнозують синоптики, потепління увірветься в країну, але з дощами і мокрим снігом в західних і східних областях країни.

Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що пік потепління припаде на 17-21 січня, після чого повернуться морози.

За його словами, Україну чекають нові температурні рекорди.

"Пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура повітря по всій країні підніметься до +10 +12 градусів, а на півдні і в центрі навіть до +13 + 15 градусів", — прогнозує Щедрін.

Однак, за словами синоптика, після потепління в Україну знову прийде похолодання і опади.

"Потім поступово похолодає, спочатку до -3 +3 градусів, а з 24 січня до-2-9 градусів морозу", — розповів Щедрін.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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