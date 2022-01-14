Потепління буде недовгим: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміни

Наталка Діденко розповіла, що в Україні прогнозується істотне похолодання.
У суботу та неділю, 15-16 січня, в Україні вітряну погоду зумовлять антициклон і циклон, розповіла синоптик Наталка Діденко.
Як розповіла вона в Facebook, 17-18 січня їх вплив знову посилиться.
Синоптик прогнозує, що в суботу опади ймовірні по всій Україні, крім західних областей. У неділю - тільки в східній частині України.
"Температура повітря після сьогоднішніх" плюсів" 15-16 січня трохи знизиться, вночі до-1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла", - уточнила вона.
За прогнозом синоптика, в Києві в суботу сильний вітер ще залишиться, в неділю ослабне. Місцями невеликі опади лише 15 Січня. Температура повітря вночі - 1-4 градуси, вдень-близько 1 морозу. На дорогах глоледица.
Діденко додала, що істотне похолодання в Україні очікується 17-19 січня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
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