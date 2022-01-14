Потепління буде недовгим: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміни

В Україні прогнозують нове похолодання / meteovesti.ru

У суботу та неділю, 15-16 січня, в Україні вітряну погоду зумовлять антициклон і циклон, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як розповіла вона в Facebook, 17-18 січня їх вплив знову посилиться.

Синоптик прогнозує, що в суботу опади ймовірні по всій Україні, крім західних областей. У неділю - тільки в східній частині України.

"Температура повітря після сьогоднішніх" плюсів" 15-16 січня трохи знизиться, вночі до-1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла", - уточнила вона.

За прогнозом синоптика, в Києві в суботу сильний вітер ще залишиться, в неділю ослабне. Місцями невеликі опади лише 15 Січня. Температура повітря вночі - 1-4 градуси, вдень-близько 1 морозу. На дорогах глоледица.

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Діденко додала, що істотне похолодання в Україні очікується 17-19 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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