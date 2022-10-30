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Потепління буде недовгим: українцям дали "крижаний" прогноз та назвали дати

30 жовтня 2022, 02:30

Незабаром українців чекають значні погодні зміни, розповів Віталій Постригань.

Градусник
/ 34.ua

Погода другої половини жовтня в Україні характеризується аномальним теплом, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його прогнозом, найближчими днями погоду визначатиме перенесення повітряних мас з Атлантики. Про це він пише в Facebook.

Температура вночі 6-11º, вдень 12-17º. Істотних опадів не прогнозуємо, зазначив синоптик.

Разом з тим він попередив, що понеділок почнеться з погодних змін. У Центральній Україні варто чекати зниження температурних показників. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 7-12º.

"Цього року природа досить "делікатно" переводить нас зі світу яскравої і теплої "золотої осені" в сумну і темну пору року", - додав Постригань.

читайте такожВріже несподівана аномалія: українцям назвали дати різкого стрибка температури

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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