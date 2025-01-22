Прогріється до +10: синоптик назвала найтепліші дні до кінця січня 2025 року

Зимові морози поки що не повернуться в Україну, прогнозує Наталія Птуха.

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Синоптик озвучила прогноз погоди до кінця січня / Фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Чи чекати сильних морозів до кінця січня

Коли будуть найтепліші дні

Погода в Україні до кінця січня 2025 року навряд чи здивує сильними морозами. Зокрема тижня 20-26 січня температура повітря не буде низькою. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За її словами, після 27 числа температура повітря трохи знизиться. До кінця січня "до якихось там морозів - таких зимових - ми повертатися, найімовірніше, вже не будемо", передає УНІАН.

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Погода в Україні 23 січня 2025 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні 24 січня / meteo.gov.ua

"Після 27-го там є певне зниження температури. Але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько 0 градусів. Вночі - невеликий "мінус". Вдень - невеликий "плюс", - розповіла синоптик.

Погода в Україні 25 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 26 січня / meteo.gov.ua

26 і 27 січня будуть найтеплішими днями в найближчій перспективі. Температура підвищиться до +1...+7°, а на півдні країни потеплішає до +10°.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко попередила про те, що в Україні 22 січня очікується дощ і мокрий сніг. Вітер буде поривчастий. Температура повітря підвищиться до +7 градусів, а на сході очікується -1...-2 градуси. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Із 24 січня температура повітря ще підвищиться на кілька градусів.

Наталія Діденко - що про неї відомо / Главред ​

Синоптик Володимир Деркач повідомляв, що погода в Україні в січні 2025 року буде мінливою. Перші дні місяця були досить теплими. Однак далі в Україну прийдуть атмосферні фронти з опадами та похолоданням. Загалом очікуються різкі переходи від плюса до мінуса, але сильних морозів чекати не варто.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що до самої весни не варто очікувати різкого погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1...+3 вдень, у нічні години від -3 до -5 градусів.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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