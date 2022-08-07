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Остання "африканська спека": синоптики розповіли, коли різко похолодає в Україні

7 серпня 2022, 22:28

Синоптики прогнозують похолодання до +10 градусів тепла вдень.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні з 8 серпня буде трохи тепліше. Як прогнозують синоптики, "африканська спека" чекає кілька регіонів нашої країни.

Синоптик Станіслав Щедрін попередив, що з 8 по 14 серпня, по всій Україні очікується повернення спеки, але не у всіх регіонах.

"Стане менше і опадів, лише місцями у виняткові дні будуть проходити короткочасні дощі та грози, стовпчики термометрів показуватимуть в межах від +30 до +35°C", - повідомив синоптик в соцмережі.

За його прогнозом, серпень завжди був спекотним місяцем, але похолодання варто очікувати.

Остання 'африканська спека': синоптики розповіли, коли різко похолодає в Україні

У деяких районах західних областей країни 9 серпня синоптики прогнозують похолодання до +10 градусів тепла вдень.

Похолодання в Україні

За даними ресурсу ventusky.com, у вівторок, 9 серпня в Україні трохи похолодає на заході країни - буде +10...+16.

У Київській та Чернігівській областях буде +18...+20 градусів.

На решті території прогнозують спеку + 28...+ 37 градусів.

Остання 'африканська спека': синоптики розповіли, коли різко похолодає в Україні

Крім того, синоптики прогнозують, що спека в Україні спаде 22-23 серпня. В середньому, холодніше буде на 5 градусів.

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