Остання 'африканська спека': синоптики розповіли, коли різко похолодає в Україні

Синоптики прогнозують похолодання до +10 градусів тепла вдень.
Погода в Україні з 8 серпня буде трохи тепліше. Як прогнозують синоптики, "африканська спека" чекає кілька регіонів нашої країни.
Синоптик Станіслав Щедрін попередив, що з 8 по 14 серпня, по всій Україні очікується повернення спеки, але не у всіх регіонах.
"Стане менше і опадів, лише місцями у виняткові дні будуть проходити короткочасні дощі та грози, стовпчики термометрів показуватимуть в межах від +30 до +35°C", - повідомив синоптик в соцмережі.
За його прогнозом, серпень завжди був спекотним місяцем, але похолодання варто очікувати.
У деяких районах західних областей країни 9 серпня синоптики прогнозують похолодання до +10 градусів тепла вдень.
Похолодання в Україні
За даними ресурсу ventusky.com, у вівторок, 9 серпня в Україні трохи похолодає на заході країни - буде +10...+16.
У Київській та Чернігівській областях буде +18...+20 градусів.
На решті території прогнозують спеку + 28...+ 37 градусів.
Крім того, синоптики прогнозують, що спека в Україні спаде 22-23 серпня. В середньому, холодніше буде на 5 градусів.
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