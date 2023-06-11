Похолодання буде найсильніше: Україну накриє потужний циклон і завалить градом

Україну чекає похолодання до + 7 градусів і серйозні опади.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні буде дуже неприємною в середині червня. Як повідомляють синоптики, подекуди температура опуститься до 7 градусів.

Синоптик Укргідрометцентру повідомляють, що в найближчі три доби, протягом 11 – 13 червня, в Україні йтимуть короткочасні дощі, грози і сильний град.

У понеділок, 12 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями сильний дощ.

У вівторок, 13 червня, в більшості північних і центральних областей вже без опадів.

Зауважимо, що за словами синоптиків, пориви вітру 11 – 12 червня будуть подекуди досягати 15-20 метрів на секунду.

"Температура вночі + 11...+19. На Заході та півночі країни 12 – 13 червня +7...+13. Вдень + 16..+ 25, у західних областях місцями +10...+ 15 градусів", – зазначили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на 2 тижні / meteoprog.com

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Погода в Україні

За даними синоптиків, на вихідних місцями грози та шквали 15-20 м/сек пройдуть в Україні.

У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/сек, місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15 C, вдень +18...+23 C.

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