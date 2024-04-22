Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

Синоптики прогнозують на 23 квітня прохолодну погоду. Вночі будуть дощі та туман.

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Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 22 квітня буде прохолодною. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській області оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Вночі у західних областях будуть заморозки - 0-3 градуси. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що вже з 24 квітня погода в Україні почне змінюватись. Вона прогнозує підвищення температури повітря. При цьому не слід очікувати спеку, але і холодно вже не буде.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 квітня

В Україні 23 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі вночі. На території південних та південно-західних областей буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 16-21°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 23 квітня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+20 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: meteoprog

Погода 23 квітня у Києві

У Києві 23 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі дощ. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 18 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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