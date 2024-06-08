Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

Потужність цієї дуже сильної магнітної бурі досягла майже 7-ми балів.

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В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну увірвалася нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила Україну 28 травня. Вона вдарила з 3-бальною потужністю, після чого зросла до 4-х балів, а 30 травня стала 5-бальною. Уже 31 травня - 1 червня вона досягла свого піку - 6 балів.

Починаючи з 2 червня до 5 червня включно потужність геомагнітного шторму протрималася на рівні 5-ти балів. 6 червня вона опустилася до 4-х балів. Очікувалося, що після цього вона опуститься до мінімуму, але магнітна буря раптово посилилася до майже 7-ми балів. На такому ж рівні вона протрималася і 8 червня.

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Очікується, що 9 червня магнітна буря стане трохи слабшою - 3 бали. Уже наступного дня вона знову зросте до майже 7-ми балів, після чого опуститься до мінімуму.

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 9 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 65 сонячних плям.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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