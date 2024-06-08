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Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2024, 19:08
197
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 червня / фото: УНІАН

Погода в Україні 9 червня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у неділю буде сильний вітер у західних областях України. Суха погода переважатиме на півдні, у центральних та більшості північних областей.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання
Прогноз погоди в Україні на 9 червня / фото: ventusky

Погода 9 червня

В Україні 9 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують грозові дощі в західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на півдні та південному сході вночі 16-21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 9 червня в Україні буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів.

Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання
Прогноз погоди в Україні на 9 червня / фото: meteoprog

Погода 9 червня у Києві

У Києві 9 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Гроза та потужна злива: у яких областях очікувати похолодання
Прогноз погоди в Україні на 9 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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