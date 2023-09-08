Осіння свіжість не відпускає: у яких регіонах буде найхолодніше

Температура повітря в деяких областях України опустить до 9 градусів тепла.

https://glavred.net/synoptic/osennyaya-svezhest-ne-otpuskaet-v-kakih-regionah-budet-holodnee-vsego-10499158.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 9 вересня / фото: pexels

Погода в Україні вересня буде сухою та спекотною. Синоптики опадів не прогнозуємо. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде у всіх північних, центральних (крім Вінницької), південних, Харківській, Донецькій, Рівненській, Тернопільській областях та в Криму.

Погода 9 вересня

В Україні 9 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків. Його швидкість буде 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 6-11°, на крайньому півдні країни до 15°; вдень у східних та північно-східних областях 14-19°, на решті території 20-25°, на Закарпатті та Одещині до 28°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними Meteoprog, 9 вересня температура повітря опуститься до +9 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 9-18 градусів тепла.

Найспекотніше буде в Одеській області. Там температура повітря буде 15-28 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 9 вересня / фото: meteoprog

Погода 9 вересня в Києві

У Києві 9 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 20-22°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 9 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.