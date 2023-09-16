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Один регіон буде плавати: де литимуть дощі з грозами

Ангеліна Підвисоцька
16 вересня 2023, 18:25 оновлено 16 вересня, 18:52
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В Україні 17 вересня буде достатньо тепло та сухо, але не у всіх областях.
погода
Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 17 серйозно трохи покращиться. У цей день буде сухо та достатньо тепло. Але в деяких регіонах буде дощ з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 17 вересня

В Україні 17 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ з грозою лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці у західних областях буде туман.

У цей день вітер буде змінних напрямків. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 7-12°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

погода 17 сентября
Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +10

За даними Meteoprog, 17 вересня температура повітря опуститься до +10 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 10-23 градуса тепла.

Найтепліше буде в Закарпатській, Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря буде 13-27 градусів тепла.

погода 17 сентября
Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: meteoprog

Погода 17 вересня в Києві

У Києві 17 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°; по Києву вночі 10-12°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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