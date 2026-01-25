Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

Жителів області закликали зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку.

https://glavred.net/synoptic/nepogoda-na-podhode-v-ternopolskoy-oblasti-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-10735277.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернополі на 26 січня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у понеділок

Коли діятиме штормове попередження

Погода в Тернопільській області у понеділок, 26 січня, буде хмарною. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

відео дня

Температура впродовж доби в області складатиме від -3 до +2 градусів. У місті Тернопіль очікується -1…+1 градус.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Штормове попередження на Тернопільщині

В головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області заявили, що по всій області оголошено штормове попередження.

Так, до кінця доби 25 січня на території області очікується туман із видимістю 200–500 метрів, а також ожеледь. У період з 26 по 30 січня на дорогах прогнозується ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам потрібно рухатися обережно, особливо на переходах і тротуарах.

"Рятувальники ДСНС закликають громадян зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Погода в Україні упродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що новий робочий тиждень розпочнеться з масштабного потепління, яке поступово охопить всю територію України, починаючи із західних та південних областей.

За його словами, температура повітря підвищиться до значень вище 0 градусів, а опади будуть у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирську область зайде теплий фронт із півдня, який швидко підвищить температуру: вночі прогнозують слабкі морози, а вдень можливий перехід у "плюс".

26 січня на Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів.

Водночас, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред