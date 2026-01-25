Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

Марія Николишин
25 січня 2026, 15:37
180
Жителів області закликали зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку.
Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Тернополі на 26 січня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Тернополі у понеділок
  • Коли діятиме штормове попередження

Погода в Тернопільській області у понеділок, 26 січня, буде хмарною. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

відео дня

Температура впродовж доби в області складатиме від -3 до +2 градусів. У місті Тернопіль очікується -1…+1 градус.

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Штормове попередження на Тернопільщині

В головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області заявили, що по всій області оголошено штормове попередження.

Так, до кінця доби 25 січня на території області очікується туман із видимістю 200–500 метрів, а також ожеледь. У період з 26 по 30 січня на дорогах прогнозується ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам потрібно рухатися обережно, особливо на переходах і тротуарах.

"Рятувальники ДСНС закликають громадян зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження
Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Погода в Україні упродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що новий робочий тиждень розпочнеться з масштабного потепління, яке поступово охопить всю територію України, починаючи із західних та південних областей.

За його словами, температура повітря підвищиться до значень вище 0 градусів, а опади будуть у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирську область зайде теплий фронт із півдня, який швидко підвищить температуру: вночі прогнозують слабкі морози, а вдень можливий перехід у "плюс".

26 січня на Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів.

Водночас, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

17:31Світ
Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусів

Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусів

16:37Україна
Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

15:14Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Останні новини

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

17:16

Гороскоп на завтра 26 січня: Ракам - витрати, Рибам - море задоволення

17:15

Знають навіть не всі вчителі: п’ять українських слів, значення яких здивує багатьохВідео

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
16:59

Ольга Сумська опублікувала рідкісне селфі з "російською" донькою

16:43

Небезпечна звичка: 5 приладів, які треба вимикати з розетки перед виходом з дому

16:37

Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусівВідео

16:20

"Один інсульт, потім другий": в якому стані Олег Винник

Реклама
16:10

Англійська не з підручника: 10 скорочень, без яких вас не зрозуміють

15:44

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

15:37

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

15:34

Коти розуміють мову людей: вчені з'ясували слова, на які вони реагують

15:21

"Україно, я згасаю": втікач Потап представив пісню про БатьківщинуВідео

15:14

Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

15:12

Хто залишив Львів без світла: відповідальність міської влади у цифрах

15:05

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

14:42

Набагато менше, ніж здається водіям: скільки років реально "живуть" зимові шиниВідео

14:09

Таємне життя котів: що вони роблять, коли залишаються самі вдомаВідео

14:08

Дрова, що не гріють: лісник пояснив, які з них не підходять для опалення

Реклама
13:52

"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

13:52

"Не могли залишитись осторонь": ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

13:33

Не для магазинів: таємниця радянської води в бляшанках

13:11

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

13:07

Долар - не панацея: українцям порадили, у що зараз краще вкладати заощадження

13:03

Морози готують реванш: коли температура в Україні знову впаде до -17 градусів

12:26

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

12:20

Росія готує нові "катастрофічні кроки": Максакова розкрила сенс погроз КремляВідео

12:14

"Стала ангелом-охоронцем": Сеітаблаєв назвав актрису, яка замінила йому матір

12:05

Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія

12:04

РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 26 січня: Драконам - гармонія, Зміям - завал

11:44

Любовний гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

11:27

Тональний крем, BB, CC, DD-крем: у чому різниця і як не помилитися з вибором

11:20

"Жінка у мене": наречений Лесі Нікітюк зробив зворушливе зізнання

11:09

Євро може показати характер: українців попередили про стрибки вартості валюти

11:05

Чи справді російська найближча: яка мова насправді споріднена з українською

10:39

"Має дві назви": німецький барон 300 років тому розкрив правду про УкраїнуВідео

10:28

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

10:25

"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені РосіїВідео

Реклама
10:17

Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

10:17

Гороскоп Таро на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Ракам - осяяння, Левам - діяти

09:48

Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців

09:44

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежаФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра, 26 січня: Скорпіонам - відродження від болю, Леву - сміливість

09:11

Гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Козерогам - відповідальність, Дівам - пауза

08:59

Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталіВідео

08:59

Зима здає позиції: синоптик розповів, коли на Житомирщині припиняться сильні морози

08:16

Чому Колобка "з’їли": історики дали несподіване пояснення

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти