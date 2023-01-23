'Налетить' весна: українців здивували несподіваним прогнозом на лютий

Погода в Україні у лютому буде зовсім не зимовою – потрібно готуватися уже до весняних сюрпризів.

Погода в Україні в останній місяць зими порадує теплом/ pixabay

В останній місяць зими погода в Україні спочатку буде морозною, а потім плавно перейде на весняні температури повітря.

Суттєве потепління очікується у другій половині лютого. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін, пише ТСН.ua.

Згідно з його прогнозом, морозна погода триматиметься наприкінці січня і на початку лютого.

"Десь до 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4-6 градусів та до -7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів", зазначає Щедрін.

Водночас малоймовірно, що випадатимуть суттєві опади. Снігопади можуть бути лише на заході України.

У другій декаді лютого побільшає опадів – будуть переважно дощі та мокрий сніг, температура повітря буде переважно плюсовою. А от вже наприкінці місяця погода нагадуватиме весняну.

"Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі та до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", – каже синоптик.

Він наголосив, що весна цього року до України прийде дуже рано.

Раніше прогнозні показники, опубліковані на порталі Gismeteo, також показували, що до кінця зими можуть бути плюсові значення температури повітря. Синоптики прогнозують раніше настання весни в Україні.

У тиждень з 23 по 29 січня почне знижуватися температура повітря, можуть прийти морози. У деякі дні можливі дощі і мокрий сніг у низці областей, подекуди буде туман.

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