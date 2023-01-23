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Зима "здулася"? Українців приголомшили несподіваним прогнозом до весни

23 січня 2023, 02:35
Синоптики прогнозують раніше настання весни в Україні.
весна, сніг
Синоптики прогнозують ранню весну / pixabay

Погода в Україні дивує аномальними температурними показниками. Незважаючи на те, що до кінця зими ще більше місяця, синоптики прогнозують, в більшості, плюсові значення температури повітря.

Відзначимо, що різких знижень температури вже не прогнозується. Про це свідчать прогнозні показники, опубліковані на порталі Gismeteo.

При цьому за прогнозом відчутне потепління буде відчуватися в денний час. "Плюси" при цьому прогнозуються і в нічні години.

Звернемо увагу, що температура повітря буде підніматися до +5 градусів. Зокрема, таку погоду обіцяють у Києві.

Прогноз погоди в лютому

Разом з тим пік морозів, судячи з опублікованого прогнозу, вже пройдено. До кінця зими очікуються лише незначні "мінуси".

Практично весь лютий прогнозується з температурними показниками від 0 до + 5 градусів.

Додамо, що синоптики також прогнозують раніше настання весни в Україні.

Зима 'здулася'? Українців приголомшили несподіваним прогнозом до весни
/ gismeteo.ua

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

Читайте більше:

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