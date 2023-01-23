Зима 'здулася'? Українців приголомшили несподіваним прогнозом до весни

Погода в Україні дивує аномальними температурними показниками. Незважаючи на те, що до кінця зими ще більше місяця, синоптики прогнозують, в більшості, плюсові значення температури повітря.
Відзначимо, що різких знижень температури вже не прогнозується. Про це свідчать прогнозні показники, опубліковані на порталі Gismeteo.
При цьому за прогнозом відчутне потепління буде відчуватися в денний час. "Плюси" при цьому прогнозуються і в нічні години.
Звернемо увагу, що температура повітря буде підніматися до +5 градусів. Зокрема, таку погоду обіцяють у Києві.
Прогноз погоди в лютому
Разом з тим пік морозів, судячи з опублікованого прогнозу, вже пройдено. До кінця зими очікуються лише незначні "мінуси".
Практично весь лютий прогнозується з температурними показниками від 0 до + 5 градусів.
Додамо, що синоптики також прогнозують раніше настання весни в Україні.
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Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.
Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".
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