Налетить сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Українцям варто бути готовими до сильного вітру / УНІАН

В Україні оголосили штормове попередження. Погода погіршиться на всій території держави. У всіх областях впродовж дня сьогодні, 26 листопада, будуть сильні пориви вітру.

Погана погода зберігатиметься і вранці в суботу, 27 листопада, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

"26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Сильний вітер буде у всіх областях України / Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада

Сьогодні, 26 листопада, в Україні посиляться нічні морози, а на крайньому заході почнеться невеликий дощ. Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +8 градусів, вночі – опустяться до -3...-4 градусів.

Прогноз погоди на вихідні – 27 і 28 листопада

У суботу, 27 листопада, по всій країні очікуються дощі, на Лівобережжі – сильні. Також очікується сильний вітер. Температура повітря становитиме + 5...+10, а на півдні потеплішає до +9...+14 градусів.

У неділю, 28 листопада, погода проясниться. Опади по Україні припиняться, крім західних і південних областей. Погода в Україні буде вітряною, але теплою.