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Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

Альона Вороніна
21 лютого 2025, 11:14
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Синоптик розповів, якою буде погода у вихідні й де будуть найсильніші морози і вітер.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - буде потужний вітер і 18-градусний мороз/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 22 і 23 лютого
  • Де будуть найсильніші морози

Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 лютого, буде морозною і переважно без опадів у більшості областей.

Через вплив антициклону і панування арктичної повітряної маси у нашій державі очікується холодна погода, температура повітря буде нижчою за кліматичну норму на 3-5 градусів. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Істотних опадів не очікується. У той же час синоптик попередив про те, що місцями буде спостерігатися посилення вітру, а також можливі тумани з відкладенням паморозі. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця.

Погода в Україні 22 лютого

У західних областях

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -10...-15 градусів, у Карпатах до -18 градусів; вдень -4...+1.

У північних областях

У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6.

У центральних областях

У центральній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6.

На півдні України

У південних областях опадів не передбачається, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5.

У східних областях

У східних областях очікується суха та холодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Украине 22 февраля
Погода в Україні 22 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 23 лютого

У західних областях

У західних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -10...-15 градусів, вдень -2...+3. На Закарпатті вночі -5...-10 градусів, вдень 0...+5.

У північних областях

У північній частині країни утримається малохмарна та холодна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -10...-15 градусів, вдень -4...+1.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -9...-14 градусів, вдень 0...-5.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -7...-12 градусів, вдень 0...-5.

У східних областях

У східних регіонах прогнозується хмарна погода. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Украине 23 февраля
Погода в Україні 23 лютого/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що різке потепління накриє Україну – синоптикиня назвала дату. В Україну скоро прийде потепління – температура повітря підійметься.

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