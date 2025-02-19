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Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
19 лютого 2025, 02:42
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Нова магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Відома дата нової магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну "трусить" затяжна магнітна буря. Вона холодна вже майже 2 тижні. Про це повідомляє meteoagent.

8 лютого магнітна буря була 4-бальною. Уже наступного дня вона зросла майже до 7-ми балів. 11 лютого її потужність знизилася до 5-ти балів.

відео дня

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад, але 12-17 лютого її потужність була на високому рівні - майже 7 балів. 18 лютого вона опустилася до 5-ти балів. Очікується, що 19-20 лютого магнітна буря буде на рівні 3-х балів.

Однак розслаблятися ще рано. 26 лютого Україну атакує нова 4-бальна магнітна буря.

магнітна буря
Відома дата нової магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С. Повідомляється, що 19 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 136 сонячних плям.

Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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