Україну атакує 17-градусний мороз: коли в регіони прийде потепління

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 лютого

Де температура повітря опуститься до -17 градусів

Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 22 лютого буде морозною. У цей день опадів майже не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україна буде під впливом антициклону. Найближчими вихідними у більшості областей буде суха погода. 23 лютого сніг очікується у східній частині країни. Морози ще втримаються. Температура повітря опуститься до -17 градусів. Послаблення морозів та потепління очікується з 25 лютого.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: ventusky

Погода 22 лютого

В Україні 22 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг у Криму. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 11-16° морозу, в Карпатах та північній частині країни місцями до 19° морозу, вдень 2-7° морозу; на крайньому заході та півдні країни вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -16

За даними meteoprog, 22 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -4...+4 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -16...-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: meteoprog

Погода 22 лютого у Києві

У Києві 22 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 11-16° морозу, місцями до 19°; вдень 2-7° морозу; у Києві 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що різке потепління накриє Україну - синоптик назвала дату. В Україну скоро прийде потепління - температура повітря підніметься.

Також раніше повідомлялося, що майже 20-градусний мороз атакує Україну - стало відомо, коли в регіони прийде потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -13 градусів.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця - Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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