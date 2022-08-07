На заході +12, на півдні +35: синоптик спрогнозувала, де у понеділок вдарять грози

В Україні у цей день буде сухо, лише у чотирьох областях очікуються дощі з грозами.
Погода в Україні у понеділок, 8 серпня, погода буде різною. Температура повітря у цей день буде коливатися від 12 до 35 градусів тепла. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
У західних областях потеплішає до 20-25 градусів тепла, а на півдні буде спека - 30-35 градусів тепла.
Найхолодніше у цей буде у Карпатах, там температура повітря не підвищиться вище 12-18 градусів.
"Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25… +27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28… +30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси. На сході України +30+34 градуси", – повідомляє Діденко.
На Сумщині та в Карпатах очікуються дощі з грозами. А вже увечері опади накриють Полтавську та Черкаську області.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що погода в серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться з спеки, проте з часом прийдуть більш комфортні температури. Усередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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