Землю накрила потужна магнітна буря "червоного рівня": до чого слід бути готовим

Ввечері 18 січня спостерігався тривалий сонячний спалах потужністю X1.9 та пов'язаний з ним корональний викид маси.

Магнітна буря 20 січня

20 січня очікується дуже сильна магнітна буря

Удар по Землі прогнозують у найближчі години

Можливі полярні сяйва та перебої в роботі техніки

У вівторок, 20 січня, за даними meteoagent та Британської геологічної служби, очікується потужна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 7,7 із 9 можливих. Активність Сонця залишається дуже високою.

Передумови нинішньої бурі формувалися протягом останніх кількох днів. 16 січня 2026 року повз Землю пройшов посилений потік сонячного вітру зі швидкістю близько 700 км/с. Bz-компонента міжпланетного магнітного поля була спрямована на південь, що сприяло розвитку геомагнітних збурень.

Фіксувалася слабка буря рівня G1 з імовірністю короткочасного посилення до G2. К-індекс досягав значення 5 о 16:26 UTC, що відповідає малій бурі за шкалою NOAA. У високих широтах були можливі спостереження полярного сяйва.

За підсумками попередньої доби сонячна активність залишалася низькою: реєструвалися переважно слабкі спалахи класу C. Найпотужніший - C9.8 - стався 15 січня о 06:36 UTC в області AR 4341. Регіон входив у зону прямої видимості з Землі та зберігав потенціал для спалахів класу M. Загальна ймовірність спалахів оцінювалася на рівні 55% для класу M та 10% - для класу X.

18 січня в активній області AR 4341 було зафіксовано потужний спалах класу X1.9, який став ключовим фактором нинішнього зростання геомагнітної активності. Спалах стався о 18:08 UTC та супроводжувався радіовипромінюванням II типу зі швидкістю близько 693 км/с і тривалим 10-сантиметровим радіосплеском (TenFlare), що тривав понад дві години та досяг рівня 3200 SFU.

Фахівці також зафіксували значний корональний викид маси (CME) з ознаками повного гало. Хоча основний потік плазми був спрямований на схід, наявність гало-сигналу вказувала на ймовірну складову, орієнтовану в бік Землі.

За попередніми оцінками, зіткнення з магнітосферою можливе впродовж 24–48 годин. NOAA/SWPC могли оголосити режим очікування сильної бурі рівня щонайменше G3. Оновлена модель NASA прогнозувала проходження фронту CME поблизу Землі близько 06:00 UTC 20 січня.

На вихідних швидкість сонячного вітру підвищилася через зв’язок із високошвидкісним потоком у корональній дірі. Після спалаху X1.9 рівень геомагнітної активності зріс до умов STORM G3, а за оцінками науковців можливі періоди до STORM G4. Рівень сонячних протонів демонстрував поступове зростання, через що було введено режим моніторингу слабкого радіаційного шторму S1.

Як зменшити вплив магнітних бур

Фахівці радять у такі періоди пити більше рідини, зокрема трав’яні та зелені чаї, уникаючи кави й алкоголю. Харчування варто робити легким, з акцентом на сезонні овочі та зелень. Корисними є прогулянки та перебування на свіжому повітрі. Важливо нормалізувати сон і намагатися менше нервувати.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

