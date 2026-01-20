Рус
Землю накрила потужна магнітна буря "червоного рівня": до чого слід бути готовим

Дар'я Пшеничник
20 січня 2026, 12:17
171
Ввечері 18 січня спостерігався тривалий сонячний спалах потужністю X1.9 та пов'язаний з ним корональний викид маси.
Магнитная буря
Магнітна буря 20 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Головне з новини:

  • 20 січня очікується дуже сильна магнітна буря
  • Удар по Землі прогнозують у найближчі години
  • Можливі полярні сяйва та перебої в роботі техніки

У вівторок, 20 січня, за даними meteoagent та Британської геологічної служби, очікується потужна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 7,7 із 9 можливих. Активність Сонця залишається дуже високою.

відео дня

Передумови нинішньої бурі формувалися протягом останніх кількох днів. 16 січня 2026 року повз Землю пройшов посилений потік сонячного вітру зі швидкістю близько 700 км/с. Bz-компонента міжпланетного магнітного поля була спрямована на південь, що сприяло розвитку геомагнітних збурень.

Фіксувалася слабка буря рівня G1 з імовірністю короткочасного посилення до G2. К-індекс досягав значення 5 о 16:26 UTC, що відповідає малій бурі за шкалою NOAA. У високих широтах були можливі спостереження полярного сяйва.

За підсумками попередньої доби сонячна активність залишалася низькою: реєструвалися переважно слабкі спалахи класу C. Найпотужніший - C9.8 - стався 15 січня о 06:36 UTC в області AR 4341. Регіон входив у зону прямої видимості з Землі та зберігав потенціал для спалахів класу M. Загальна ймовірність спалахів оцінювалася на рівні 55% для класу M та 10% - для класу X.

18 січня в активній області AR 4341 було зафіксовано потужний спалах класу X1.9, який став ключовим фактором нинішнього зростання геомагнітної активності. Спалах стався о 18:08 UTC та супроводжувався радіовипромінюванням II типу зі швидкістю близько 693 км/с і тривалим 10-сантиметровим радіосплеском (TenFlare), що тривав понад дві години та досяг рівня 3200 SFU.

Фахівці також зафіксували значний корональний викид маси (CME) з ознаками повного гало. Хоча основний потік плазми був спрямований на схід, наявність гало-сигналу вказувала на ймовірну складову, орієнтовану в бік Землі.

За попередніми оцінками, зіткнення з магнітосферою можливе впродовж 24–48 годин. NOAA/SWPC могли оголосити режим очікування сильної бурі рівня щонайменше G3. Оновлена модель NASA прогнозувала проходження фронту CME поблизу Землі близько 06:00 UTC 20 січня.

На вихідних швидкість сонячного вітру підвищилася через зв’язок із високошвидкісним потоком у корональній дірі. Після спалаху X1.9 рівень геомагнітної активності зріс до умов STORM G3, а за оцінками науковців можливі періоди до STORM G4. Рівень сонячних протонів демонстрував поступове зростання, через що було введено режим моніторингу слабкого радіаційного шторму S1.

Як зменшити вплив магнітних бур

Фахівці радять у такі періоди пити більше рідини, зокрема трав’яні та зелені чаї, уникаючи кави й алкоголю. Харчування варто робити легким, з акцентом на сезонні овочі та зелень. Корисними є прогулянки та перебування на свіжому повітрі. Важливо нормалізувати сон і намагатися менше нервувати.

Вас може зацікавити:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

магнітна буря
