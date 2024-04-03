Мокрий сніг і +6 градусів вдень: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Така холодна погода з опадами протримається всього один день, а далі знову почнеться потепління.

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Погода в Україні стане холоднішою – буде мокрий сніг і +6 градусів вдень/ unsplash.com

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, стане набагато холоднішою у порівнянні з попередніми днями. Температура повітря у частині областей навіть вдень не буде підійматися вище +6…+11 градусів.

Трішки тепліше буде тільки у Луганській області та на півдні нашої держави – там подекуди температура підійматиметься до +20 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра буде найхолодніший день з найближчої перспективи. У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6…+11 градусів. Центральна частина у четвер буде строкатою. На Вінниччині та Полтавщині очікується +8…+12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12…+17 градусів, на Дніпропетровщині до +19 градусів. На сході: Харківщина +10…+14, Луганщина до +20, Донеччина +18 градусів. У південній частині очікується +15…+20 градусів", – розповіла Діденко.

Де будуть опади 4 квітня

Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України – там будуть дощ, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України опадів не очікується.

"Вітер завтра буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході десь рвоне до 15-20 метрів за секунду, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 4 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 4 квітня

У Києві 4 квітня очікується найхолодніший день, не вище +8…+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів.

Надалі температура повітря підвищуватиметься, зазначила синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Також раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що Україну накриває похолодання. Синоптик розповіла, скільки триватиме похолодання і в які дні тепло знову повернеться у нашу країну.

Нагадаємо, Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря – штормитиме цілих 8 днів. Потужність магнітної бурі може підвищитися майже до шестибального рівня.

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