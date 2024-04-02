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Температура впаде до +5 градусів: Україну накриває похолодання

Альона Вороніна
2 квітня 2024, 13:48
Синоптик розповіла, скільки триватиме похолодання і в які дні тепло знову повернеться у нашу країну.

Погода, дождь, дерево
Погода в Україні стане холоднішою – температура впаде до +5 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні у середу, 3 квітня, стане трішки холоднішою, ніж була у минулі дні. Температура повітря у нічні години знижуватиметься навіть до +5 градусів.

Незначне похолодання триватиме 3, 4 і 5 квітня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Травневе тепло побуло в Україні з неофіційним візитом і вже відбуває додому. А в нас завтра очікується зниження температури повітря до нормальної квітневої. Тому, будь ласка, найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, не сильно роздягайтеся та поверніть на вішалку плащі чи й пальто", – зазначила синоптик.

Вона розповіла, що максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме від +5 до +10 градусів. Вдень очікується від +13 до +17 градусів, на півдні та на сході місцями до +19 градусів.

"Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно", – попередила Діденко.

Де буде йти дощ 3 квітня

У той же час синоптик попередила, що 3 квітня у низці областей будуть періодичні дощі, місцями навіть з грозами. Дощі будуть йти у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території нашої держави опадів не очікується.

Погода в Украине 3 апреля
Погода в Україні 3 квітня/ meteoprog

Погода у Києві 3 квітня

У Києві у середу місцями буде дощ і навіть гроза. Також буде сильний західний вітер до поривів 15-18 метрів за секунду.

Очікується зниження температури повітря вночі до +7…+10 градусів, вдень до +16 градусів.

"Проте це миле незначне похолодання найближчими вихідними знову зміниться підвищенням температури повітря", – зазначила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє потужний шторм – будуть дощі з грозами. В Україну починає вриватися похолодання. Синоптики також прогнозують сильні пориви вітру.

Нагадаємо, раніше Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

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