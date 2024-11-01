Мокрий сніг буде йти у 5 областях: Україну накриє холодний атмосферний фронт

Ви дізнаєтеся:
- Коли і яких областях України буде йти мокрий сніг
- У яких областях буде сильне похолодання через холодний атмосферний фронт
Погода в Україні стане холоднішою. В суботу, 2 листопада, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який спричинить зниження температури повітря, випадання дощів та посилення вітру.
Через кілька днів погода ще більше ускладниться. 4 листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, а також у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу і сильний вітер. Про такі погодні умови попередила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні 2 листопада
За прогнозом синоптикині, 2 листопада Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він спричинить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду – лише на сході та заході. На півдні нашої держави поки що дощів не передбачається.
Також Діденко попередила про сильний вітер, який може досягати штормових поривів.
"Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провокуватиме сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду! У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження – відповідно, очікується похолодання до денних +6…+10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11…+16, місцями до +16…+18 градусів. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря", – розповіла синоптикиня.
Погода в Києві 2 листопада
У Києві в суботу очікується похолодання до +9 градусів, у неділю до +6 градусів. Передбачається сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Найближчої ночі та в суботу до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3 листопада, у Києві буде без опадів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить мороз -4 градуси – стало відомо, які області накриє сильне похолодання. У вихідні в Україні суттєво знизиться температура повітря, частину областей накриють дощі.
Також раніше Главред повідомляв, що Україну накриє похолодання, прийде арктичне повітря – стала відома дата. Температура повітря відчутно знизиться. Також очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що насувається холоднеча – синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру – 15-20 м/с.
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