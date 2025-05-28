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Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
28 травня 2025, 05:27
713
Ця магнітна буря може викликати головний біль та інші симптоми.
магнітна буря
Країну атакувала посилена буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала посилена магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Нова магнітна буря почалася 26 травня. Після 3-бальної потужності її сила раптово зросла до 5-ти балів. Уже наступного дня потужність бурі виявилася майже на 7-бальному рівні.

відео дня

Сьогодні, 28 травня, магнітна буря стане трохи слабшою - 5 балів. Очікується, що в четвер вона продовжить знижуватися і зупиниться на позначці 4 бали.

магнітна буря
Країну атакувала посилена буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу В, С і М. Повідомляється, що 28 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 26 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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