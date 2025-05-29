Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромереж

Небезпечні метеорологічні явища в Києві та області збережуться до кінця доби. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

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Київ накрила сильна злива / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Київ накрила гроза, випав град

Оголошено перший рівень небезпеки

Складні погодні умови збережуться до кінця доби

У четвер, 29 травня, Київ накрила потужна гроза - місто залило водою, випав град. У Мережі користувачі публікують фото та відео зі столиці - вулиці міста перетворилися на річки.

Гроза в Києві супроводжувалася сильним вітром, який зносив дерева і навіть дахи в Києві. На одному з відео, яке потрапило в Мережу, видно як дерево падає на машину.

відео дня

Дерево впало на машину / скріншот

Повідомляється, що в низці районів зникло електропостачання, вулиці затоплено.

Дивіться відео - Київ накрила сильна злива:

Град у Києві випав розміром із великі горошини.

Град у Києві 29 травня / Фото: соцмережі

У Києві випав град

В одній зі столичних шкіл діти під зливою виконали випускний танець - дивіться відео:

Також у Мережі з'явилися кадри, як блискавка влучила у вікно багатоповерхівки.

Блискавка влучила у вікно багатоповерхівки / скріншот

Дивіться відео - У столиці блискавка вдарила у вікно багатоповерхівки:

У Київській міській військовій адміністрації попередили, що небезпечні метеорологічні явища в Києві та області збережуться до кінця доби. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки / t.me/VA_Kyiv

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, до кінця травня погода в Україні буде дощовою. Втім, на пару днів опади зроблять перерву. Про це свідчить прогноз погоди, який озвучила синоптик Наталія Птуха. За її словами, дощі відступлять 31 травня та 2 червня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Тим часом заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, чому погода в Україні стала такою мінливою, яким буде літо в Україні, і чому осінь прийде в нашу країну так рано. Детальніше читайте в матеріалі: На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди.

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