Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 30 травня
- Де будуть йти дощ з градом і грозою
- У яких областях буде сухо
Погода в Україні у п’ятницю, 30 травня, відзначиться меншою кількістю дощів у порівнянні з четвергом, 29 травня.
У деяких областях буде відносно суха погода, але багато регіонів все одно не обійдуть стороною дощ з градом і грозою. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться", – зазначила синоптикиня.
Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться, як зараз: на сході очікується +23…+26 градусів, на заході +15…+19 градусів, на решті території України +20…+24 градуси.
Погода в Києві 30 травня
У Києві 30 травня часом буде невеликий дощ, але також час від часу буде й сонячна погода.
Упродовж дня в столиці України очікується температура повітря близько +20 градусів.
Коли в Україні потепліє
З початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається, зазначила Діденко.
Температура повітря коливатиметься в межах +23…+26 градусів, на сході та півдні до +24…+29 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, погода дивуватиме – відомо, які області України накриють сильні зливи. Синоптикиня озвучила прогноз погоди на четвер.
Також раніше стало відомо, коли погода влаштує два "вихідні" від дощів – синоптик назвала дати. Україна продовжує перебувати у вологій повітряній масі та в полі зниженого тиску.
Нагадаємо, Київ накрила потужна злива з градом – вулиці затопило, є обриви електромереж. Небезпечні метеорологічні явища в Києві та області збережуться до кінця доби. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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