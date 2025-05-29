Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

Синоптикиня сказала, у яких областях може бути суха погода, а де будуть продовжувати йти дощі з грозами і градом.

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Погода в Україні - суха погода накриє частину нашої держави/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 30 травня

Де будуть йти дощ з градом і грозою

У яких областях буде сухо

Погода в Україні у п’ятницю, 30 травня, відзначиться меншою кількістю дощів у порівнянні з четвергом, 29 травня.

У деяких областях буде відносно суха погода, але багато регіонів все одно не обійдуть стороною дощ з градом і грозою. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться", – зазначила синоптикиня.

Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться, як зараз: на сході очікується +23…+26 градусів, на заході +15…+19 градусів, на решті території України +20…+24 градуси.

Погода в Україні 30 травня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 30 травня/ meteoprog

Погода в Києві 30 травня

У Києві 30 травня часом буде невеликий дощ, але також час від часу буде й сонячна погода.

Упродовж дня в столиці України очікується температура повітря близько +20 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні потепліє

З початку червня потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається, зазначила Діденко.

Температура повітря коливатиметься в межах +23…+26 градусів, на сході та півдні до +24…+29 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода дивуватиме – відомо, які області України накриють сильні зливи. Синоптикиня озвучила прогноз погоди на четвер.

Також раніше стало відомо, коли погода влаштує два "вихідні" від дощів – синоптик назвала дати. Україна продовжує перебувати у вологій повітряній масі та в полі зниженого тиску.

Нагадаємо, Київ накрила потужна злива з градом – вулиці затопило, є обриви електромереж. Небезпечні метеорологічні явища в Києві та області збережуться до кінця доби. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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