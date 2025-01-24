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Дощ, мокрий сніг та сильний туман: в одній області оголосили 3 рівень небезпечності

Ангеліна Підвисоцька
24 січня 2025, 19:39
97
Погода в Херсоні буде найтеплішою. Температура повітря там підвищиться до +10 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 січня
  • Де температура повітря підвищиться до +11 градусів
  • Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 25 січня буде туманною, але достатньо теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській області оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

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Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що субота та неділя будуть хмарними. Очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря продовжить підвищуватись до +12 градусів.

Пік найтеплішої погоди очікується 27-29 січня. Тоді на півдні потеплішає до +15 градусів. Початок наступного тижня також буде дуже теплим.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 25 января
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото: ventusky

Погода 25 січня

В Україні 25 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на півдні, сході та Дніпропетровщині. Також очікується туман. Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 25 січня в Україні буде місцями теплою. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+10 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 0...+2 градусів.

погода 25 января
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото: meteoprog

Погода 25 січня у Києві

У Києві 25 січня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але очікується туман. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності через туман. Видимість 200-500 м може ускладнити рух транспорту.

погода 25 января
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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