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У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності: якою буде погода

Ангеліна Підвисоцька
26 січня 2025, 19:17
286
Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +10 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 27 січня
  • Де температура повітря підвищиться до +14 градусів
  • Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 27 січня буде дуже теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця січня в Україні буде дуже тепло. Вже у понеділок, 27 січня, температура повітря на півдні та заході підвищиться до +13 градусів.

У регіонах зберігатиметься тенденція до потепління. Вже 28-30 січня температура повітря підвищиться до +16 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 27 января
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: ventusky

Погода 27 січня

В Україні 27 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Водночас у південно-східних областях очікується туман. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 27 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до 0...+7 градусів.

погода 27 января
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: meteoprog

Погода 27 січня у Києві

У Києві 27 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 27 января
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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