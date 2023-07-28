Град і шквали накриють частину України: де погода принесе 'сюрпризи'

У частині областей вихідні будуть теплими, але в деяких регіонах не обійдеться без сильних дощів і навіть грози.

https://glavred.net/synoptic/grad-i-shkvaly-nakroyut-chast-ukrainy-gde-pogoda-prineset-syurprizy-10489093.html Посилання скопійоване

Погода в Україні у вихідні/ pixabay

Погода в Україні у вихідні 29-30 липня порадує теплом лише частину регіонів, натомість в деяких областях очікуються потужні грози і шквали.

До дощової погоди слід бути готовими мешканцям західних, східних і місцями північних областей. Прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

відео дня

Погода 29-30 липня у західних областях України

В суботу, 29 липня, вночі на заході України не буде істотних опадів, але вдень варто бути готовими до короткочасних дощів та грози. Також цього дня місцями град та шквали 15-20 м/с накриють Карпати та Прикарпаття. Вітер в суботу буде західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 °С, вдень від +23 до +28 °С. У Карпатах вночі близько +8 °С, вдень від +17 до +22 °С.

В неділю, 30 липня, у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ із грозою, а вдень будуть короткочасні дощі та грози. У деяких місцях можливі град та шквали, 17-22 м/с. Вітер вночі в неділю буде південний, вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +12 до +17 °С, вдень від +23 до +28 °С.

Погода на вихідні у північних областях

В суботу в північних областях буде без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +12 до +17 °С, вдень від +23 до +28 °С.

У неділю в північних областях опадів не очікується, тільки у другій половині дня і ввечері у Київській області пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +11 до +16 °С, вдень від +24 до +29 °С.

Погода у вихідні в центральних областях України

У суботу в центральних областях опадів не очікується, тільки вночі у Дніпропетровській області пройде дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

У неділю в цій частині держави не очікується істотних опадів, тільки ввечері на Черкащині буде дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +14 до +19 °С, вдень від +26 до +31 °С.

Погода 29-30 липня у південній частині України

У південних областях нашої держави та у тимчасово окупованому Криму в суботу, 29 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +16 до +21°С, вдень від +28 до +33 °С.

У неділю, 30 липня, опадів на півдні України не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах від +17 до +22 °С, вдень від +29 до +34 °С.

Погода на сході України у вихідні

В суботу східні області нашої держави накриють дощі. На Харківщині вночі місцями опади будуть досить значними. В окремих районах будуть грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, вдень +21...+26 °С.

У неділю на сході України буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 °С, вдень від +25 до +30 °С.

Раніше повідомлялося, що в Україні бушуватиме негода. Сильний вітер та потужні грози накриють частину держави. Синоптики попереджають про те, що через негоду в Україні оголосили І рівень небезпечності.

Також повідомлялося, що Україну в серпні накриє неприємність і буде справжній холод. Погода в Україні у серпні не буде спекотною. Як повідомляють синоптики, середня місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

Вас також може зацікавити: