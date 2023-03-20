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Фантастичний тиждень: Україну атакує жара з неприємним сюрпризом

20 березня 2023, 19:56
Україну до кінця тижня накриє магнітна буря середньої інтенсивності, а погода буде спекотною.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні цього тижня буде неймовірно спекотною. Як прогнозують синоптики, у середу, 21 березня, країну накриє 20-градусна спека.

У західних, північних і центральних областях пройде невеликий дощ, але температура повітря буде майже літня.

В Українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що температура вночі становитиме від 1 до 6 тепла, вдень - 8-14, 22 березня у Прикарпатті до 17.

відео дня

22-23 березня вночі та вранці місцями туман. У четвер в країні не очікується опадів; температура вночі 3-8 тепла, вдень 12-17.

24 березня без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-9 тепла, вдень 24 березня 12-18.

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Карта погоди

Магнітні бурі з 25 березня

Магнітні бурі накриють Землю до кінця тижня.

25 березня сила бурі буде слабкою, 26 березня – середньої, потім 27 числа – знову слабкою.

Снігопади в Україні до кінця березня

Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.

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