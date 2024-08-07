Дощі будуть лише у двох областях: прогноз погоди на 8 серпня

Синоптики стверджують, що 8 серпня в Україні буде переважно тепла та суха погода.

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Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 8 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 8 серпня дощі можуть бути лише на Сумщині та Харківщині. У західних областях опади будуть лише увечері.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: ventusky

Погода 8 серпня

В Україні 8 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на північному сході. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, на півдні країни вночі 17-22°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 8 серпня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: meteoprog

Погода 8 серпня у Києві

У Києві 8 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Також раніше повідомлялося, що грозові дощі заливатимуть майже всю Україну. Синоптики попереджають, що вже з 15 липня в Україну почне повертатись спека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літо закінчиться точно за календарем – став відомий прогноз погоди на серпень 2024 року. Найспекотніше в серпні буде на Півдні України. А найбільш дощову погоду синоптик прогнозує на Львівщині.

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