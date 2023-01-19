Дощ зі снігом влаштують ковзанку: синоптики попередили про похолодання в Україні

Погода в Україні в середині січня виявилася аномальною. Вже з 20 січня синоптики прогнозують похолодання.
Синоптик Наталія Діденко зазначає, що до морозів ще далеко.
У західних регіонах України стовпчик термометра місцями почне опускатися до нуля градусів, а з неба піде не дощ, а мокрий сніг. У наступні дні таке похолодання торкнеться і інших територій.
У той же час, саме в п'ятницю температура повітря залишиться "спекотною" для січня: від +6 до +11 градусів на півночі, півдні і в центрі, +3 +7 на сході країни, і близько нуля на заході.
"Південно-східний вітер буде ганяти з сильними поривами-потихеньку! Опади-мокрий сніг-очікуються тільки в західній частині України", - додала Наталка Діденко.
У Києві погода буде теплою, але з поривчастим вітром. Стовпчик термометра вдень буде показувати +10 градусів, якщо ці високі градуси не "заблокуються" туманом.
"Надалі в Києві похолодає. Зима повернеться з відрядження в квітень, каже - там все добре, можна сміливо планувати весну - вона буде!",- підкреслила синоптик.
читайте такожВсього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 Січня, які не можна порушувати
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
Читайте також:
- Космічний пиріг для всієї родини: бездоганний рецепт, який підкорив весь світ
- Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів
- Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіх