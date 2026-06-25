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До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

Дар'я Пшеничник
25 червня 2026, 16:31
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26 червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині.
До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи
Коли в Україну прийде рекордна спека / Колаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • На вихідних в Україні вдарить спека +37°C
  • Європейське гаряче повітря накриє всю країну
  • Стрімке потепління почнеться з п'ятниці

Україну накриває потужна хвиля субтропічного тепла, яке до цього випалювало Західну Європу. Вже від завтра, 26 червня, температурні показники почнуть стрімко повзти вгору, а на вихідних країну охопить справжня аномальна спека. Про це у своєму Telegram-каналі попередила відома синоптикиня Наталка Діденко.

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Чого чекати від погоди у п'ятницю

За прогнозами, п'ятниця стане своєрідним "анонсом" майбутнього літного екстриму. Проте температурний режим в регіонах буде неоднорідним:

  • Західні області: першими відчують європейський подих, тут повітря прогріється до +28...+34°C.
  • Південь країни: триматиме стабільні близько +30°C.
  • Решта території: у більшості областей день буде помірно теплим - +24...+29°C.

Попри загальну суху тенденцію, короткочасні грозові дощі локально пройдуть на Сході України, а також подекуди зачеплять Хмельницьку, Вінницьку та Житомирську області.

Погода у столиці

У Києві п'ятниця, 26 червня, обіцяє бути ідеальною для прогулянок перед сильною спекою. Дощів не передбачається, а термометри покажуть максимально комфортні +26...+27°C.

На вихідні розжарить до +37°C і вище

Справжній температурний удар чекає на українців уже в суботу та неділю. Повітряна маса із Західної Європи, де фіксували рекорди за +40°C, повністю змінить синоптичну карту України.

Традиційно удар європейської спеки прийме на себе Західний регіон. Уже в неділю, 28 червня, розпечене повітря охопить практично всю державу. Очікується +32...+37°C, а подекуди стовпчики термометрів можуть перетнути навіть цю екстремальну позначку.

Метеорологи радять заздалегідь підготуватися до сильної спеки: подбати про запаси води, уникати прямих сонячних променів у пікові години та утриматися від тривалого перебування на вулиці.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, Антициклон, який тривалий час утримував спеку над Західною Європою, поступово слабшає. Це відкриває шлях гарячим повітряним масам, які вже наприкінці поточного тижня та на початку наступного охоплять практично весь континент.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями температура у багатьох європейських країнах перевищуватиме позначки +35…+37 градусів і навіть вище.

Водночас синоптики Укргідрометцентру говорили, що 24 червня оголошено штормове попередження у південних областях - І рівень небезпечності. Там очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше Діденко заявляла, що країни Західної Європи опиняться під впливом потужної хвилі спеки з температурою вище +40 градусів. Однак до України екстремальна спека не дійде.

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 28 червня погода в Україні буде мінливою з комфортними літніми температурами. За його словами, періодично через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні дощі, подекуди грози та поривчастий вітер.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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