Де вдарять грозові дощі, а де падатиме сніг: Україну атакують шторми

Синоптики попереджають про те, що швидкість вітру в Україні буде досягати 15-22 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Україні 11 листопада буде дощовою, вітряною, а місцями навіть сніжною. У деяких областях синоптики прогнозують грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В усіх областях України, крім західних, вдень очікуються пориви вітру до 15-22 м/с. 12 листопада у Карпатах буде значний мокрий сніг. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: ventusky

Погода 11 листопада

В Україні 11 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні. На території південних областей прогнозують дощі з грозами.

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. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються також пориви вітру.

"Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Одеській області 9-14°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 11 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: meteoprog

Погода 11 листопада у Києві

У Києві 11 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються пориви вітру.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; по Києву вночі 5-7°, вдень близько 10° ", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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