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Температура повітря впаде до +18: в Україні раптово погіршиться погода

Ангеліна Підвисоцька
18 червня 2024, 19:40
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Синоптики попереджають про те, що 19 червня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 19 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 19 червня буде спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Температура повітря впаде до +18: в Україні раптово погіршиться погода
Прогноз погоди в Україні на 19 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 червня температура повітря в Україні підвищиться до 34 градусів. Невеликі дощі можуть бути на Волині, в Чернігівській та Сумській областях. Вже 20-го червня в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 18 градусів тепла. Також будуть дощі та грози.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 червня

В Україні 19 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 19 червня в Україні буде суха і спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до 16...+27 градусів.

Температура повітря впаде до +18: в Україні раптово погіршиться погода
Прогноз погоди в Україні на 19 червня / фото: meteoprog

Погода 19 червня у Києві

У Києві 19 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря впаде до +18: в Україні раптово погіршиться погода
Прогноз погоди в Україні на 19 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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