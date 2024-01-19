Будуть снігопади і похолодання до -15: погода у вихідні принесе "сюрпризи"

У вихідні в нашу країну прийде похолодання. У низці регіонів будуть снігопади, а подекуди – дощі.

https://glavred.net/synoptic/budut-snegopady-i-poholodanie-do-15-pogoda-v-vyhodnye-prineset-syurprizy-10534520.html Посилання скопійоване

Погода в Україні – будуть снігопади і похолодання до -15/ unsplash.com

Погода в Україні на вихідні, 20 і 21 січня, буде нестійкою. Очікуються снігопади та незначне зниження температури повітря. Через поступове переміщення холодних повітряних мас із північної частини Європи, у нашій країні денні та нічні температури можуть опуститися на 6-8 градусів.

Крім похолодання прийдуть також опади – у деяких областях будуть невеликі, місцями помірні снігопади, у Криму та Приазов'ї з дощем. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Також він попередив, що у вихідні на дорогах і тротуарах буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Погода в Україні 20 січня

У західних областях

У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень та ввечері у районі Полісся очікується помірний сніг, хуртовина. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, вдень -3...+2. У Карпатах вночі -7...-12 градусів, вдень -1...-6.

У північних областях

У північних областях в нічні години очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Лише увечері на Чернігівщині знову почнеться сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень -3...-8.

У центральних областях

У центральних областях вночі очікується помірний сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3.

На півдні України

У південних областях вночі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень у Криму та Приазов'ї помірні, місцями значні снігопади, часом з дощем. Подекуди туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5.

У східних областях

У східних областях вночі дощ із переходом у сніг, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3…+2 градуси.

Погода в Україні 20 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 січня

У західних областях

У західних областях вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -4...+1. У Карпатах вночі -10...-15 градусів, вдень -3...-8.

У північних областях

У північних областях вночі пройде помірний сніг, вдень місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень -2...-7.

У центральних областях

У центральних областях місцями очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -4...+1.

На півдні України

У південних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Одещині вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3.

У східних областях

У східній частині вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -3...+2.

Погода в Україні 21 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода різко зміниться – в Україну йде аномальне потепління. Сьогодні, 19 січня, найтепліше буде на півдні. Стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів.

Також в Укргідрометцентрі розповідали, що в Україну йде раптове потепління. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру, на дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи будуть ще сильні морози в Україні. У найближчі дні температура повітря опускатиметься подекуди до -10…-15 градусів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.