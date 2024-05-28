Будуть зливи, грози та сильні шквали: Україну ннайближчим часом накриє шторм

Синоптики попереджають про те, що в Україні 29 травня вируватиме серйозна негода.

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Прогноз погоди в Україні на 29 травня / фото: pexels

Погода в Україні 29 травня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на півдні будуть дощі, грози, сильні зливи та шквали. Найтепліше буде на півночі та сході - до 29 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 29 травня / фото: ventusky

Погода 29 травня

В Україні 29 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами у багатьох областях України. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, на півдні, південному заході та Кіровоградщині 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 29 травня в Україну прийде тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня / фото: meteoprog

Погода 29 травня у Києві

У Києві 29 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві без опадів; вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

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