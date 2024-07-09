Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Синоптики прогнозують, що у деяких областях України буде спека +41 градус.

https://glavred.net/synoptic/budut-lit-grozovye-dozhdi-kakim-regionam-sleduet-zhdat-nepogodu-10579562.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 10 липня буде дуже спекотною, але синоптики попереджають про те, що у деяких областях будуть дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у більшості західних, Запорізькій та Херсонській областях.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 10 липня на північному сході України будуть дощі з грозами. Вони накриють Полтавську, Харківську та Сумську області. Водночас в Україні буде спекотно і температура повітря підвищиться до +39 градусів. Пік спеки очікується 14-17 липня.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: ventusky

Погода 10 липня

В Україні 10 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті та у північно-східній частині. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +41

За даними meteoprog, 10 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +25...+41 градуса. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: meteoprog

Погода 10 липня у Києві

У Києві 10 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°; У Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред