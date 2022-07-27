Буде спекотніше, ніж зазвичай: синоптики розповіли, якою буде погода в серпні

Середня місячна температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.
В Україні погода у серпні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Середня місячна температура повітря у серпні очікується на рівні 20-25 градусів тепла. Але в Карпатах буде значно холодніше - 17-19 градусів тепла.
Синоптики стверджують, що такі показники на 1,5-2 градуси вище за норму.
Експерти прогнозують, що протягом місяця в Україні випаде близько 32-72 мм опадів. У Карпатах дощитиме більше - 86-110 мм. За даними синоптиків, ці показники є в межах норми.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що погода у серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться зі спеки, однак згодом прийдуть більш комфортні температури. Всередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.
В останній день липня буде прохолодно. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +13 градусів. До 31 липня грозові дощі повернуться у західні регіони.
Інші новини:
- Атакує справжнє пекло: синоптик назвав дати спеки в Україні
- Україну накриють найсильніші грози: рятувальники назвали небезпечні регіони
- Україну розжарить до +37°: де і коли вріже нестерпне пекло