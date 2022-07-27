Буде спекотніше, ніж зазвичай: синоптики розповіли, якою буде погода в серпні

Погода у серпні буде спекотнішою, ніж зазвичай / Фото ua.depositphotos.com

В Україні погода у серпні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Середня місячна температура повітря у серпні очікується на рівні 20-25 градусів тепла. Але в Карпатах буде значно холодніше - 17-19 градусів тепла.

Синоптики стверджують, що такі показники на 1,5-2 градуси вище за норму.

Експерти прогнозують, що протягом місяця в Україні випаде близько 32-72 мм опадів. У Карпатах дощитиме більше - 86-110 мм. За даними синоптиків, ці показники є в межах норми.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода у серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться зі спеки, однак згодом прийдуть більш комфортні температури. Всередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.

В останній день липня буде прохолодно. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +13 градусів. До 31 липня грозові дощі повернуться у західні регіони.

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