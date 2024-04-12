Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Погода в Україні 13 квітня буде спекотною та сухою. У деяких областях буде справжня літня погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні буде тепла погода. На заході та півночі очікується сильний вітер. Синоптик також прогнозує дощі з грозами на території західних, північних областей, на Вінниччині та Черкащині.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 13 квітня
В Україні 13 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних областях. Вітер в цей день буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +23
За даними meteoprog, 13 квітня в Україні буде тепло, але прохолодніше. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 9-17 градусів тепла.
Погода 13 квітня у Києві
У Києві 13 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Києві вночі близько 10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.
2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.
Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.
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